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  3. Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabında imalı bir paylaşım yaptı. Terim paylaşımında "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'im sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım imalı olması sebebiyle dikkatleri çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..."

Tecrübeli teknik direktörün paylaşımında "zorlu" ve "adalet" kelimelerini büyük harfle yazması dikkati çekti.

Fatih Terim'in paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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