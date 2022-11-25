Fatih Terim'in acı günü: Hastanede tedavi gören annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fatih Terim'in acı günü: Hastanede tedavi gören annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun simge isimlerden olan Fatih Terim, annesinden gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan 91 yaşındaki Nuriye Terim, Adana Acıbadem Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Nuriye Terim bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

YARIN DEFNEDİLECEK

Nuriye Terim’in, yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim'in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi.

Fatih Terim’in annesinin cenazesine katılmak için Adana’ya doğru yola çıktı. Öte yandan Terim'in babası Talat Terim ise 6 Şubat 2019 tarihinde 94 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

GALASATARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Fatih Terim'in acı günü: Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

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