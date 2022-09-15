Fatih Terim’in belgeselinden oluşan yoğunluktan dolayı Netflix çöktü!

Netflix platformunda meraklısıyla buluşacak Fatih Terim belgeselinin, izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşması sitenin çökmesine neden oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fatih Terim’in belgeselinden oluşan yoğunluktan dolayı Netflix çöktü!

Galatasaray ve Milli Takım'da uzun yıllar görev yapan Fatih Terim hayatının konu alındığı belgeselle milyonların yüreğine dokunacak. Netflix üzerinden izleyenleri ile buluşacak Fatih Terim belgeseli, Türk futbol tarihinin efsaneleri arasında görülen teknik direktörün kariyerine ve özel hayatına odaklanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Fatih Terim’in belgeselinden oluşan yoğunluktan dolayı Netflix çöktü!

NETFLİX ÇÖKTÜ

Aylardır İmparator olarak adlandırdıklaro efsane Teknik Direktör Fatih Terim, belgeseliyle Türkiye'yi salladı. Saatler önce yayına giren belgesel, yoğun ilgi sebebiyle Netflix sitesinin çökmesine neden oldu. Öte yandan belgeseli eşi Fulya Terim ile izlediğini söyleyen Terim, “Ben çekimler sırasında dönem dönem yaşadıklarımı anlatıyorum. Adana, İstanbul, Ankara, İzmir derken Floransa, Milano, tekrar İstanbul… Anlatıyorum ama hatırladıkça başa dönüyoruz veya başka konuya geçiyoruz. Ben ne anlattığımı çok iyi hatırlıyorum tabii ama başkaları ne dedi, ne anlattı, bilmiyorum. Bir veya iki kişinin eş zamanlı çekimi yapılmış. Sadece onların birer yorumu geldi bana soru olarak.

Fatih Terim’in belgeselinden oluşan yoğunluktan dolayı Netflix çöktü!

Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. İnanır mısınız, uzunca bir süre kimler konuştu, onu da bilmiyordum. Neyse, dediler ki, hocam ilk iki bölüm bitti, gelin. Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. Yani izlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar… Bir süre sonra son iki bölümü izledik. Bu sefer kızlarım vardı yanımda. Baktım onların da gözler doluyor. “Elinize sağlık” dedik ve çıktık. Şu an bile çok heyecanlıyım. İleride torunlarımın, “bu bizim dedemiz” diye anlatmak yerine izletecekleri bir iş olmuş. Bu duygu beni çok mutlu ediyor.” açıklamasında bulundu.

Fatih Terim’in belgeselinden oluşan yoğunluktan dolayı Netflix çöktü!

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