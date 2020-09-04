Fatih Terim'in doğum günü UEFA ve FIFA tarafından kutlandı!

Galatasaray'da olağanüstü başarılara imza atan Fatih Terim, bugün 67. yaşına girdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yapılan antrenmanda teknik ekip, tesis çalışanları ve oyuncular tarafından Terim'in doğum günü kutlandı. Kutlamada Fatih Terim için hazırlanan doğum günü pastası ise dikkat çekti.

UEFA VE FIFA'DAN KUTLAMA

Türkiye'de en çok şampiyonluğa sahip olan teknik adamlardan birisi olan Fatih Terim için UEFA ve FIFA'da bir doğum günü mesaj yayınladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Terim Galatasaray'a ilk olarak 1974 yılında 20 yaşındayken katıldı. Bugün 67 yaşına giriyor ve hala orada. İyi ki doğdun İmparator." ifadelerine yer verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Arsenal maçından görüntülere yer verilerek, "Mutlu yıllar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim." denildi.