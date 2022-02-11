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  3. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığı dönemde kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj yollayan şahıs, bin 800 lira para cezasına çarptırıldı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın eski teknik diretkörü Fatih Terim'in Covid-19 hastalığına yakalandığı dönemde, Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın paylaşımlarına hakaret içerikli mesajlar yollayan Serkan E. hakkında karar verildi. Şahsın bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

AÇIKÇA HAKARET ETTİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatı Candaş Gürol katıldı. Açıklanan savcı mütaalasında, sanık Serkan E.'nin, müşteki Buse Terim Bahçelikapı'nın sosyal medya hesabına girerek mesaj yoluyla her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü içeren mesajlar gönderdiğini ve açıkça hakaret ettiğini belirtti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

PARA CEZASI VERİLDİ

Mütalaada Serkan E. hakkında 'hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Terim ailesinin avukatı Candaş Gürol mütaalaya katılarak sanığın ceza almasını talep etti. Mahkeme Serkan E.'ye 'zincirleme şekilde hakaret' suçundan 860 TL para cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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