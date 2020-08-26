Fatih Terim'in Marcao kararı belli oldu!

Galatasaray'a 2019'un Ocak ayında katılan Marcao, kısa sürede sarı-kırmızılı ekibin savunmasında vazgeçilemeyen isim haline geldi. Luyindama ile olan stoper tandeminde başarılı olan Galatasaray, Marcao'yu gönderecek haberleri taraftarlarda büyük tepki yaratmıştı. Savunmanın güven veren isimlerinden birisi olan Marcao hakkında son kararı Fatih Terim verdi.

Galatasaray'ın scout ekibi sayesinde 4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılı ekipte değerini yükseltti. Sezon boyunca Atalanta'nın ilgilendiğine dair haberler çıkarken, kulübe resmi bir teklifin gelmediği öğrenilmişti. 2022 yılının Haziran ayına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, Newcastle United'a transfer olacak haberleri, Galatasaraylı taraftarlarda soğuk duş etkisi yaratmıştı. Marcao'nun takımda kalmasını isteyen taraftarlar, oyuncunun gönderilmemesi yönünde oldukça fazla paylaşımda bulundu.

Newcastle United'ın Marcao ile ilgilendiği haberlerinin ise doğru olmadığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de özel talebiyle, Brezilyalı stoper Galatasaray'da kalacak. Marcao için beklenilenin üstünde bir bonservis bedeli gelmediği sürece satılmayacak.