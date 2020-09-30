Fatih Terim'in Rangers 11'i şekilleniyor!

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Oldukça sıkışık ve yorucu bir maratondan geçen sarı-kırmızılılar, oynadığı iki Avrupa Ligi mücadelesinde geniş bir rotasyon yapmıştı. Ancak Rangers maçına fazlaca önem veren Fatih Terim, Perşembe günü oynanacak mücadelede rotasyonu en az seviyede tutmak istiyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı önemseyen Terim, bu turu geçtikten sonra oyuncularını ligdeki Kasımpaşa maçında dinlendirecek.

Türkiye'nin Avrupa sıralaması için oldukça önem arz eden mücadelede, Galatasaray'ın kazanması halinde 6 milyon Euro gibi bir sıcak para kasasına girecek. Transfer dönemi sonlanmadan önce bu paranın Galatasaray'ı rahatlatacağı da öngörülüyor.

İLK 11'DE ROTASYON EN AZ SEVİYEDE TUTULACAK

Nevzat Dindar'ın Milliyet'teki yazısına göre, hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tam gaz Rangers maçına hazırlanan Galatasaray'da, rotasyon en az seviyede tutulacak.

Arda Turan gribal enfeksiyon nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Arda Turan'ın yerine Babel'i düşünen Terim, forvette de Falcao yerine Diagne'yi ilk 11'de saha sürmeyi planlıyor. Savunma dörtlüsü ise bozulmayacak. Saracchi'nin henüz sakatlıktan kurtulamamış olması nedeniyle Linnes yine sol bekte görev alacak.

Orta sahada Taylan Antalyalı'dan faydalanmak isteyen Terim, ilk 11'e yine Taylan ile başlayacak. İlk iki Avrupa Ligi maçında Emre Kılınç ve Belhanda ile başlamayan sarı-kırmızılılarda, Emre Kılınç ilk 11'de başlayacak. Belhanda ve Etebo arasında henüz karar vermeyen tecrübeli teknik adam, Feghouli'ye yine sağ kanatta şans verecek.