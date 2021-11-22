Fatih Terim'in söyledikleri ortaya çıktı! Halil Umut Meler'e bu tepkiyi vermiş!

Kurduğu yeni kadroyla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirerek zirve yarışına ortak olmak istiyordu. Maçta öne geçmeyi de başaran sarı kırmızılı ekipte işler istenildiği gibi gitmedi. 90+4. dakikada yediği golle bir anda geriye düşen cimbom, 3 puanı Fenerbahçe'ye kaptırdı. Hakem kararlarına tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim de ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY CAMİASINDAN ORTAK TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve sarı kırmızılı camia da Fatih Terim'i destekler nitelikte açıklamalar yaparak hakeme yönelik tepkilerini dile getirdi. Kaç maç ceza alacağı hafta içi belli olacak Terim'in hakeme ne dediği ise merak konusu oldu. Deneyimli teknik direktörün Halil Umut Meler'e yönelik gösterdiği tepkilerin detayları da belli oldu.

İTİRAZLARIN ARDINDAN OYUNDAN ATILDI

Bir pozisyonda saha kenarında topa dokunan Fatih Terim ilk sarı kartını gördü. Daha sonra 90+4. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol sonrasında çılgına dönen deneyimli teknik direktör hakeme yönelik tepkilerde bulundu. Fatih Terim'in söylediği bir sözün ardından ise ikinci sarı kartını çıkaran Halil Umut Meler, tecrübeli teknik adamı oyundan attı.

"BENİ Mİ ATACAKSIN?"

Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir şekilde itirazlarda bulunan Fatih Terim'in "Yine yaparım! Ne yapacaksın beni mi atacaksın?" şeklinde tepki gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Terim'in hakeme yönelik hakaret içerikli cümleler kurup kurmadığı ise bilinmiyor. Eğer Halil Umut Meler raporunda hakaret edildiğine dair ifadeler sunarsa Terim'in cezası katlanacak. Daha önceki örneklere göre hakeme edilen hakaret, derecesine ve ağırlığına göre 3 ila 7 maç arasında değişiyor.