Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, Fatih Terim belirsizliğine noktayı koymuştu. Taraftarın da çok sevdiği ve gitmesini istemediği Fatih Terim'in yeniden takımın başına getirilmesine karar verilmişti. Bunların üzerine Fatih Terim'in sarı kırmızlı ekipten ne kadar ücret alacağı ise merak konusu olmuştu. Fatih Terim'in yeni maaşı belli oldu! Fatih Terim ne kadar maaş alıyor 2021?

FATİH TERİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR 2021?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı. Terim'in bu jestini karşılıksız bırakmayan Galatasaray yönetimi Fatih Terim'e 3 milyon euroluk bir kontrat sunmayı planlıyor.

GÜNCEL KUR ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Geçtiğimiz dönem de 3 milyon euro alan Fatih Terim'e bu ücret kurun 6 liraya sabitlenmesiyle ödeniyordu. 18 milyon lirayı bulan bu paradan indirime giden Terim yaklaşık 15 milyon TL ücret alıyordu.

Alınan bilgilere göre Burak Elmas'ın da Terim'e 3 milyon euroluk bir sözleşme yapacağı ancak güncel kur üzerinden anlaşılacağı ifade edildi. Şu anki güncel kura göre bakıldığında Fatih Terim senelik 30 milyon eurodan fazla kazanacak.