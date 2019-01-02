İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Fatih'de 3 katlı bina yanarak çöktü!

Fatih'de 3 katlı bina yanarak çöktü!

İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede yandaki ahşap binayada sıçradı.

Fatih'de 3 katlı bina yanarak çöktü!

binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalar da yaşayanlar tahliye edildi.

METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Yangın sırasında metruk bina çökerken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken soğutma çalışması devam ediyor.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.