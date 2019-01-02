Fatih'de 3 katlı bina yanarak çöktü!
İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede yandaki ahşap binayada sıçradı.
binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YAN BİNAYA DA SIÇRADI
Yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalar da yaşayanlar tahliye edildi.
METRUK BİNA ÇÖKTÜ
Yangın sırasında metruk bina çökerken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken soğutma çalışması devam ediyor.
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