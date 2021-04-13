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  3. Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Fatih'te 2 katlı metruk ahşap binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Bina alev alev yanarken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Olay, saat 07:00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmet Paşa Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bina alev alev yanarken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

Fatih'te 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu!

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