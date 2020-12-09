Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İzzet Ulvi Yönter kimdir, nereli, kaç yaşında? İzzet Ulvi Yönter MHP'nin başına mı geçiyor?Hasan Ali Toptaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yazar Hasan Ali Toptaş olayı ne?Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Sosyal medyada 20'den fazla kadın tarafından tacizle suçlanan Hasan Ali Toptaş özür dilediSüper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan : Bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında dalgalanıyorTurgutluspor - Kırklarelispor maçı CANLI İZLE LİNKİİkiz kardeşler dehşet saçtı! Baba ölü taklidi yaptı, oğlu canından olduSosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın çantası çalındı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Fatih'te gündüz vakti silahlı soygun! Para ve altınlar ile kayıplara karıştılar

Fatih'te gündüz vakti silahlı soygun! Para ve altınlar ile kayıplara karıştılar

Fatih'te bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli 3 kişi, çalışan kişiyi darp ettikten sonra bir miktar altın ve parayı alarak kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te gündüz vakti silahlı soygun! Para ve altınlar ile kayıplara karıştılar

Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde bir otomobille gelen yüzleri kapalı ve silahlı soyguncular, dükkanı temizleyen çalışan Sinan Yaşar'ı darp etti.

Dükkandaki bir miktar altın ve kasadaki parayı alan şüpheliler, geldikleri araca binerek kaçtı. Aracı bırakan soyguncular, ara sokaklara kaçtı. Soygunu fark eden çevredeki esnaf ve evde kamerada soygun anını izleyen kuyumcu dükkanının sahibi polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Darp edilen Sinan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma yürütüyor.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT