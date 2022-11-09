Fatih'te tüyler ürperten görüntüler! Çöplerin arasında kafatası ve kemikler bulundu!

İstanbul Fatih'de evsiz insanlar tarafından metruk bir binada çöplerin içerisine karışmış insan kafatası ve kemikleri bulundu.

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İstanbul Fatih’te, metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından bulunan kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Fatih'te tüyler ürperten görüntüler! Çöplerin arasında kafatası ve kemikler bulundu!

KAFATASI VE KEMİKLER BUULNDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi’nde bulunan metruk bir gecekonduda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı.

Fatih'te tüyler ürperten görüntüler! Çöplerin arasında kafatası ve kemikler bulundu!

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi. Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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