Fatjon Andoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatjon Andoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatjon Andoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatjon Andoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatjon Andoni 19 Haziran 1991 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatjon Andoni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Fatjon Andoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fatjon Andoni'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatjon Andoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatjon Andoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatjon Andoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatjon Andoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ethn. Asteras

1 Ocak 2012 yılında Panachaiki

23 Temmuz 2014 yılında PAS Lamia

22 Temmuz 2015 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa

27 Ocak 2020 yılında Apollon Smyrnis

Fatjon Andoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatjon Andoni şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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