Fatjon Celani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatjon Celani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatjon Celani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatjon Celani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fatjon Celani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatjon Celani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fatjon Celani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatjon Celani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatjon Celani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatjon Celani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatjon Celani 14 Ocak 1992 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatjon Celani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatjon Celani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fatjon Celani'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatjon Celani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatjon Celani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Fatjon Celani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatjon Celani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Burghausen II

10 Eylül 2012 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2013 yılında FC Unterföhring

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında VfR Mannheim

21 Ağustos 2015 yılında TuS Koblenz

19 Ağustos 2016 yılında TSG Neustrelitz

9 Ağustos 2017 yılında TSV Steinbach

1 Temmuz 2018 yılında FC Memmingen

14 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2022 yılında SSU Poli

26 Ocak 2023 yılında FC Malisheva

Fatjon Celani kimdir

Fatjon Celani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatjon Celani şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Fürstenfeldbruck, SV Wacker Burgausen (-2011)

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Fatjon Celani nereli

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