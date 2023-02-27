Fatlum Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatlum Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatlum Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatlum Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatlum Gashi 12 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatlum Gashi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatlum Gashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Fatlum Gashi'nin KF Drenica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fatlum Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatlum Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatlum Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatlum Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Besa

1 Ocak 2016 yılında KF Istogu

1 Temmuz 2016 yılında FC Besa

19 Ağustos 2020 yılında KF Dukagjini

10 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

Fatlum Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatlum Gashi şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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