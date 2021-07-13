İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü eşi tarafından sokak ortaasında ödlürülen Fatma Akdeniz cinayeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Fatma Akdeniz kimdir? Neden, nasıl öldü? | Fatma Akdeniz cinayeti ve tüm detaylar haberimizde...

FATMA AKDENİZ KİMDİR? | FATMA AKDENİZ CİNAYETİ

Sabahın ilk saatlerinde, kadın cinayeti haberiyle güne başlayan vatandaşlar, Fatma Akdeniz hakkında araştırma yapıyor. Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'ne bağlı Barış Sokak üzerinde bir kadının vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Fatma Akdeniz isimli kadının kafasından tek bir kurşunla öldüğünü tespit etti.

FATMA AKDENİZ NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Olay yerinde yapılan araştırma ve çalışmada 3 (üç) adet kovan bulunurken detaylıca incelenen güvenlik kameralarında, Fatma Akdeniz'in eşi Tekin Akdeniz isimli şahsın gece yarısı mahalleye aşırı alkollü bir şekilde girdiği ve ailesine küfrettiği ortaya çıktı. Babasını sokakta gören Mert Ali Akdeniz ise babasının yanına geldiğinde Tekin Akdeniz, elini arka kısmına atarak belinden bir silah çıkarttı.

FATMA AKDENİZ CİNAYETİ

Genç kadın eşine engel olmak için elini tuttuğu ve fiziki müdahalede bulunduğu esnada genç adam silahın tetiğe defalarca bastı. Akdeniz çiftinin oğlu olay yerinden kaçarak uzaklaşırken 4-5 el silah sesi daha duyuldu. Olay yerine geri dönen Mert Ali, annesinin kafasından vurulmuş olduğunu gördü. Mert Ali, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istese de anne Akdeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği belirlenen Tekin Akdeniz'i arama çalışmaları sürüyor.