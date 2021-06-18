Fatma Çelik kimdir? Müge Anlı'da aranan Fatma Çelik öldürüldü mü, kim öldürdü?

Müge Anlı ve ekibi bu kez şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatma Çelik'in peşinde. Peki Fatma Çelik olayı nedir? Fatma Çelik'e ne oldu, bulundu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

FATMA ÇELİK KİMDİR?

Fatma Çelik, çalıştığı tavernanın işletmesi Veli Karabacak ile birlikte yaşıyordu. 13 yıl önce bir taksiyle gittiği yerden bir daha dönmeyen Fatma Çelik'in ailesi Müge Anlı'da kızlarının bulunması için yardım istedi.

FATMA ÇELİK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Fatma Çelik'in Veli Bey'den sık sık şiddet gördüğü, son konuşmasında da, 'Sen beni aldatınca ben de seni üç kişiyle aldattım" dediği iddia edildi. Çelik'in ailesi Veli Karabacak tarafından öldürüldüğünü düşünüyor.

Fatma Çelik'in annesi, "Benim kızım giderken bana bir şey olursa Veli'den bil dedi ve zinnet eşyalarını bıraktı. Ben üç -dört defa davacı oldum. Adam beraber olduklarını bile inkar ediyormuş. " diye konuştu.

İddialara göre, Veli Bey Fatma Çelik'i çok kıskandığından oje sürmesine, çorapsız bile gezmesine izin vermiyordu. İddiaların odağındaki Veli Bey ise Fatma Hanım'ı o kadar çok sevmediğini, gazino ortamında bir sürü kız arkadaşı olduğunu, Fatma Hanım'a o kadar da çok ihtiyacı olmadığını söyledi.

Fatma Çelik ile '2 buçuk yıl birlikte olduğu' iddiaları hakkında da konuşan Veli Bey, 1 sene civarında beraber olduklarını ama bu sürenin 2,5 3 sene olmadığını savundu.