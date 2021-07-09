Fatma isminin anlamı nedir, Fatma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fatma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fatma ismi ne demek, Fatma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fatma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fatma İsminin anlamı nedir? TDK Fatma anlamı:

Fatma ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Fatma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fatma ismi Kuran'da geçmemektedir.

Fatma isminin kökeni:

Fatma ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1226894 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Fatma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Fatma isminin rengi:

Ayrık Sarı

Fatma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Fatma isminin Harf Analizi Nedir ?

Fatma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F: Patron, ön planda

A: Öncü, lider, mantıklı

T: Hayalperest, tembel,

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A: Öncü, lider, mantıklı

Fatma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fatma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

A: 1

T: 24

M: 16

A: 1

= 49– Fatma İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

Fatma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fatma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fatma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6A: 1T: 2M: 4A: 1 = 14

1 + 4= 5Kader sayısıdır

Fatma isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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