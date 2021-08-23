Alper Tasalı'nın şiddetine maruz kalan Fatma Yasak ilk kez konuştu!

Fatma Yasak uğradığı şiddete dayanamayıp ailesinin yanında kalmaya başladı. Alper Tasalı, Yasak'ı ikna ederek tekrar bir araya geldiler. yaşananların üzerinden çok zaman geçmeden tekrar şiddet görmesiyle beraber Fatma yasak tekrardan ailesinin evine gelerek eşine boşanma davası açtı.

"KORKUP SES ÇIKARMAYAN ÇOĞU KADIN GİBİ TEKRAR KORKTUM"

Yasak Tasalı ile tanışma hikayesini ve olayların gelişimini şu sözlerle anlattı:

"Biz kendisiyle 2019 yılında internet üzerinden tanıştık. Açıkçası muhabbetimiz ilerledikçe buluşma kararı aldık buluştuk. Altı aylık bir süreçten sonra evlenme kararı aldık. Daha sonrasında evlendikten sonra annesinin evinde yaşamaya başladık. Annesiyle beraber 1 + 1 evde yaşamaya devam ederken, evin küçük olduğu ve maddi sıkıntılarla beraber tartışmalar, kavgalar daha sonrasında 2019'un ağustos ayında annemlerin evine geri dönmeye karar verdim."

YASAK'IN YAŞADIĞI FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE BU SON DAMLA OLDU

Fatma Yasak bundan sonra boşanmaya karar verdiğini fakat korktuğu için yeniden devam etme kararı aldı. Fatma Yasak sözlerine şöyle devam etti:

" Ben ailemin evinde yaşadım ama ve bir yıl boyunca böyle devam etti. Neden internet gitti hani neden yemek yapmıyorsun zaten çalışıyorum geliyorum sen daha erken geliyorsun dedim. En son bayramdan önce akşamda yediğim dayak tamam dedirtti bana. Boşanma davası açtım. Boşanmayı kabul etmeyince madem anlaşmaya gelmezsen artık Çekişmede elinden geleni ardına koyma dedim. Daha sonra hani telefondan mesajlar geliyor işte siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım, işte çok kötü olacak bilmiyorsunuz. Ama cevap vermedim, umursamadım bir zarar geleceğini inanmadım çünkü daha ne yapabilir ki diye düşünüyordum ta ki işte bu Cuma günkü olaya kadar"

MESAJI FARK ETTİ VE SEVGİLİM OLUP OLMADIĞINI SORGULADI

Fatma Yasak Tasalı'nın kendisinin ön tarafa geçmesini söylediğini ifade ederek," O sırada daha sonra tekrar mesaj geldi durduğunuz yerde bize konum atın dedi ve bunu fark etti. Fark edince ver bakalım telefonunu dedi ve mesaja baktı yeni sevgilin mi diye sordu daha sonra hayır sevgilim değil tanımıyorum dedim sen kimsin yazdı görüntülü arada açmayınca da ilk önce benim telefonum daha sonra kendi telefonunu attı yola devam etti." diye konuştu

YASAK BİR ŞEYLER YAPMASI GEREKTİĞİNİ HİSSETTİ

Akıllıca bir hareket yapması gerektiğini bilincinde olan Yasak, "Silahı bana ver mermileri bana ver bıçağı bana ver evden ufak çanta yapalım daha sonra gidelim kimse bizi bulamasın dedim. Annemin evine geldik ben polisi aradım geldiler onu aldılar silahı da onlara teslim ettim" ifadelerini kullandı.