Eşi ile evlendikten sonra şiddetli tartışmalar yaşayan Fatma Yasak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda boşanmak istemeyen eşi Alper Tasalı tarafından arabayla kaçırıldığını ve elinden kurtulmayı başarıp şikayetçi olmasına karşın, onun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek isyan etmişti. Fatma Yasak'ın açıklamaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Peki Fatma Yasak kimdir? | Twitter adresi ne? | Fatma Yasak eşi Alper Tasalı tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

FATMA YASAK KİMDİR?

Fatma Yasak'ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

2019 yılında evlenen Alper Tasalı ve Fatma Yasak çifti, şiddetli tartışma sonucunda ayrı yaşamaya başladı. Eşinden şiddet gördüğünü ifade eden ve boşanmak için çaba sarf ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini söyleyen Yasak, son olarak eşinin kendisini öldürmek için kaçırdığını iddia etti. Alper Tasalı'nın elinden zor kurtulduğunu söyleyen kadın, eşinin tutuksuz yargılandığını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Evden ayrıldıktan sonra sürekli ölüm korkusu yaşadığını söyleyen Yasak "Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlık la kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardi ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şuan size bu yazıyı yazamazdım" dedi.

Kendisini düzeldiğini söyleyerek inandırdığını aktaran Yasak, "Bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçeceğini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık.

İlk birkaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. Bu leblebi neden dışarda ? İnternetim kesildi ! Neden yemek yapmıyorsun ? Gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim." ifadelerine yer verdi.

"20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz Toyota Corolla marka bir araç durdu. Elinde silah vardı bana arabaya bin dedi, binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa Kafes uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı."

KADES uygulaması üzerinden çağrıda bulunduğunu ve kendisini aradıklarını belirten yasak "Telefondaki kişiler benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti. Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim."

Daha sonra onu Tasalı'yı kandırarak kaçtığını ve polis ekipleri tarafından nezarethaneye götürüldüğünü aktaran Fatma Yasak, "Sabah ise nöbetçi mahkemeye çıkacağını söylediler. Herkesin bildiği gibi kişiyi hürriyetinden alıkoyma bir suç iken bu işe hile şantaj ve silah girdiğinde cezası daha da artan bir suç. Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından TUTUKSUZ YARGILANDIĞINI öğrendim." dedi.

Ölmek istemediğini ve eşinin dışarıda olduğu sürece güvende olmadığını söyleyen Fatma Yasak'ın yazdıkları sosyal medyada olay oldu. Birçok kişi Yasak'a destek olurken Twitter'da #AlperTasalıTutuklansın etiketi gündeme girdi.

FATMA YASAK TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Yaşadığı olayı Twitter hesabından aktaran Fatma Yasak'a destek paylaşımları yapıldı. Fatma Yasak'ın Twitter hesabı: @fatma_yasak1'dir.

FATMA YASAK EŞİ ALPER TASALI TUTUKLANDI MI?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Alper Tasalı hakkında verilen tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma suçundan yakalama kararı çıkarıldı.