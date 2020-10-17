Fatsa Belediyespor 1-0 Payasspor
Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı oynandı. Karşılaşma, Fatsa ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Misli.com üzerinden yayınlanacak Fatsa Bld. - Payasspor maçı bugün saat 14.00'de Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.
Fatsa Belediyespor - Payasspor maçı, Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Burak Demirkıran olacak. Burak Demirkıran'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Faruk Yağlı üstlenecek.
İLK 11'LER
Fatsa Bld: Ömürcan Çavuşoğlu, Gökhan Açıkgöz, Enver Yıldız, Tevfik Doğukan Pala, Mehmet Seçme, Emre Usta, Sinan Yazıcı, Rıdvan Sağlam, Hacı Şükrü Çiçek, Fatih Arat, Kemal Bolat
Payasspor: Suphi Dağ, Gökhan Çırak, Koray Kurt, Muhammet Ali Yenilmez, Yasin Çakaloğlu, Vedat Saygı, Tevfik Şanver, Hamza Türkmen, Doğukan Ateş, Mehmet Küçükdurmuş, Mert Yavuz
Fatsa Belediyespor, rakibi Payasspor'u Hacı Şükrü Çiçek'in 48. dakikada attığı golle 1-0 mağlp etti.