Faustino Dettler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faustino Dettler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faustino Dettler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faustino Dettler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faustino Dettler 11 Haziran 1998 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faustino Dettler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Faustino Dettler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Faustino Dettler'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faustino Dettler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faustino Dettler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faustino Dettler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faustino Dettler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2019 yılında Patronato

16 Ocak 2022 yılında OF Ierapetras

Faustino Dettler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faustino Dettler şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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