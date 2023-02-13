Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin yaşanan en büyük felaketi olan ve asrın felaketi olarak isimlendirilen Kahramanmaraş depremi 10 ile büyük hasar verdi. Köylerin dahi haritadan silindiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehir ve memleketlerinde deprem riski olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Kocaeli, Kütahya, Bursa, Antalya, Denizli ve daha birçok ilçeden geçen fay hatları listesi.
Adıyaman: Gölbaşı
Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara: Şereflikoçhisar
Antalya: Demre
Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir: Gönen, Manyas
Batman: Kozluk
Bingöl: KArlıova, Yedisu
Bolu: Gerede, Yeniçağa
Bursa: Gemlik, Kestel. Mustafakemalpaşa
Çanakkale: Çan, Yenice
Çorum: Laçin
Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak
Diyarbakır: Lice
Düzce: Çilimli, Cumayeri,Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ: Palu, Sivrice
Erzincan: Üzümlü
Eskişehir: İnönü
Gaziantep: İslahiye
Hakkari: Şemdinli
Hatay: Erziv, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta: Eğridir, Senirkent, Uluborlu
İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
Kayseri: Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale: Keskin
Kırşehir: Akpınar, Mucur
Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya: Akşehir, Altıntekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya: Gediz, Simav
Malatya: Akçadağ
Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin: Çamlıyayla, Mut
Muğla: Menteşe, Milas
Muş: Korkut, Varto
Niğde: Altunhisar, bor
Osmaniye: Düziçi, Toprakkale
Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa: Bozova
Siirt: Eruh
Şırnak: Beytülşehap
Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
Tokat: Niksar, Reşadiye, Pazar
Van: Çaldıran, Özalp
Yalova: Altınoava, Çınarcık