Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin yaşanan en büyük felaketi olan ve asrın felaketi olarak isimlendirilen Kahramanmaraş depremi 10 ile büyük hasar verdi. Köylerin dahi haritadan silindiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehir ve memleketlerinde deprem riski olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Kocaeli, Kütahya, Bursa, Antalya, Denizli ve daha birçok ilçeden geçen fay hatları listesi.

Adıyaman: Gölbaşı

Afyonkarahisar: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara: Şereflikoçhisar

Antalya: Demre

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Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir: Gönen, Manyas

Batman: Kozluk

Bingöl: KArlıova, Yedisu

Bolu: Gerede, Yeniçağa

Bursa: Gemlik, Kestel. Mustafakemalpaşa

Çanakkale: Çan, Yenice

Çorum: Laçin

Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak

Diyarbakır: Lice

Düzce: Çilimli, Cumayeri,Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ: Palu, Sivrice

Erzincan: Üzümlü

Eskişehir: İnönü

Gaziantep: İslahiye

Hakkari: Şemdinli

Hatay: Erziv, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta: Eğridir, Senirkent, Uluborlu

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İzmir: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu

Kayseri: Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale: Keskin

Kırşehir: Akpınar, Mucur

Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya: Akşehir, Altıntekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya: Gediz, Simav

Malatya: Akçadağ

Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin: Çamlıyayla, Mut

Muğla: Menteşe, Milas

Muş: Korkut, Varto

Niğde: Altunhisar, bor

Osmaniye: Düziçi, Toprakkale

Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa: Bozova

Siirt: Eruh

Şırnak: Beytülşehap

Sivas: Altınyayla, Yıldızeli

Tokat: Niksar, Reşadiye, Pazar

Van: Çaldıran, Özalp

Yalova: Altınoava, Çınarcık