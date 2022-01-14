Fayrap ne demek, TDK'ya göre Fayrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fayrap ne demek? Fayrap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fayrap kelimesi. Peki fayrap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fayrap nedir, fayrap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAYRAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fayrap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fayrap kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre fayrap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir istim kazanının, istim oluşturacak biçimdeki yanar durumu

- Herhangi bir şeyi veya işi hızlandırma

- Kapı, pencere, giysi vb.ni açma, çıkarma

- Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen komut



FAYRAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Makine dairesinin zırıltısı yükseldi. Bunun ne demek olduğunu anladık. Fayrap! Kazanlara fazla islim gerekir, bittabi ocaklara da fazla ateş ve kömür.



FAYRAP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- fayrap etmek

