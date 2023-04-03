Fayziddin Nazhmov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fayziddin Nazhmov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fayziddin Nazhmov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fayziddin Nazhmov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fayziddin Nazhmov 9 Nisan 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нажмов Файзиддин Джалолович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fayziddin Nazhmov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Fayziddin Nazhmov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fayziddin Nazhmov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fayziddin Nazhmov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fayziddin Nazhmov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fayziddin Nazhmov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fayziddin Nazhmov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

Fayziddin Nazhmov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fayziddin Nazhmov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Fayziddin Nazhmov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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