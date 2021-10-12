Faz Kalemi ne demek, TDK'ya göre Faz Kalemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Faz kalemi ne demek? Faz kalemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi faz kalemi kelimesi. Peki faz kalemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre faz kalemi nedir, faz kalemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAZ KALEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Faz kalemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre faz kalemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Priz, dağıtma tabloları vb. yerlerde gerilim bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan araç

