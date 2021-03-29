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Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu Fazıl Ender Uzun'un hayatı ölümünün ardından internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularına yanıt verdik.

Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Türk televizyonunun unutulmaz serisi Hababam Sınıfı'nda rol alan Fazıl Ender Uzun'un hayatı ölümünün ardından araştırılmaya başladı. Biz de haberimizde Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevaplarını derledik...

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Fazıl Ender Uzun Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasındadır. Uzun; öykücü, romancı, şair ve öğretmen olan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi unutulmaz oyuncularla gibi usta oyuncularla birlikte rol almıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1 hafta önce kendisine kemik tümörü teşhisi konulan Fazıl Ender Uzun 69 yaşında hayatını kaybetti.

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