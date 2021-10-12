Fazıl ne demek, TDK'ya göre Fazıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fazıl ne demek? Fazıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fazıl kelimesi. Peki fazıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fazıl nedir, fazıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAZIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fazıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fazıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fazıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Faziletli, erdemli (kimse)

