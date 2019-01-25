Ece Dağıstan kimdir? Eşi Fazıl Say kimdir?

Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi
Dünyada ünlü sanatçı Fazıl Say ve 3 yıllık sevgilisi Ece Dağıstan italya'nın Milano kentinde dünya evine girdi. Çiftin düğün töreni yazın İstanbul'da yapılacak. Peki Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Fazıl Say kimdir, kaç yaşındadır? İşte nikaha ve taze çifte dair tüm detaylar...
Dünyada ünlü sanatçı Fazıl Say ve 3 yıllık sevgilisi Ece Dağıstan italya'nın Milano kentinde dünya evine girdi. Çiftin düğün töreni yazın İstanbul'da yapılacak. Peki Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Fazıl Say kimdir, kaç yaşındadır? İşte nikaha ve taze çifte dair tüm detaylar...
ECE DAĞISTAN VE FAZIL SAY DÜNYA EVİNE GİRDİLER
Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı.
FAZIL SAY VE ECE DAĞISTAN'IN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?
Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye’de yapmayı planlıyor.
Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak’ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scalada konser verecek. Sayın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.
ECE DAĞISTAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1976 yılında İzmir'de doğdu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu. 1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi’nde "Konser Piyanistliği" ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti. Birçok karma ve tek resitallere katıldı. Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistidir.
ABLASINA BÖBREĞİNİ VERDİ
Fazıl Say’ın 2012’den beri aşk yaşadığı Ece Dağıstan, ablası Ceyda Dağıstan için büyük fedakarlık yaptı. Posta'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatıp bir böbreğini verdi. Ece Dağıstan duygularını şöyle dile getirdi:
“Birçok sınavdan geçtim. Derin yara izleri kaldı ama hiç isyan etmedim. Canım kanım, melek ablama zarar geldi mi içimden bir aslan gücü çıkar. Dağları yıkar, dünyaları deviririm. 10 yıldır böbrek yetmezliği çekiyordu. Babamızın ölümüyle iflas noktasına ulaştı. Çok şükür kabustan uyandık. Her şey yoluna girdi.”
FAZIL SAY KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Fazıl Say, 4 yaşında ailesi taradından piyanoya başlatılmış, Ankara Devlet Konservatuarı'nda "Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü"de öğrenim görerek 1987'de konservatuarın piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiştir. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdüren sanatçı, 1991'de konçerto solisti diplomasını almış, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir.
1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein'ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen"Patara adlı bale müziği vardı.
1995 yılından günümüze uzanan süreç içinde tırmanışını sürdüren Fazıl Say, Fransa ağırlıkta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve beş kıtada etkinliklerini sürdürmekte, günümüzün önde gelen şef ve orkestralarının eşliğinde konserler vermekte, ünlü salonlarda resitaller sunmaktadır.
Ödülleri
Avrupa Birligi Piyano Yarışması, 1991
Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994
Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995
Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995
Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995
Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995
Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995
Telerama Ödülü, 1998, 2001
RTL Televizyonu Ödülü, 1998
Le Monde de la Musique Ödülü, 2000
Diapason d'Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000
Classica Ödülü, 2000
Le Monde Ödülü, 2000
Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001
Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001
Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
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