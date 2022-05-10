Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

Ünlü piyanist Fazıl Say, ünlü yazar, yayıncı, müzikolog ve öğretmen olan babası Ahmet Say'ın hayata veda ettiğini sosyal medyada paylaştığı duygu dolu paylaşımla duyurdu. Say'ın acı gününde yanında olan dostları ünlü piyaniste baş sağlığı dilerken, Say siyasilerden de baş sağlığı mesajları alırken, paylaşımında yer verdiği "Bizim çok özel baba oğul ilişkimiz vardır" cümlesi, sevenlerini üzdü.

"ÇOK GÜZEL BİR BABA OĞUL İLİŞKİSİ"

Acı haberi duyuran oğlu Fazıl Say, "Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" dedi.