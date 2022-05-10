Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!TV8 canlı yayın Survivor All Star 101. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 11. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeSon dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Müzik saati yasağında yeni düzenleme!Ziraat Türkiye: Trabzonspor- Kayserispor maçı canlı izle | Trabzonspor- Kayserispor maçı A Spor canlı yayın izle linkiCanlı | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokoyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon sahibi bir lider"Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!Selçuk Bayraktar'a "Reklamdan ibaret" diyen Merdan Yanardağ'a, Melih Gökçek'ten olay yanıt! "Selçuk'un sağı solu belli olmaz, sandalyeye oturamazsın Merdan"Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

Ünlü piyanist Fazıl Say, ünlü yazar, yayıncı, müzikolog ve öğretmen olan babası Ahmet Say'ın hayata veda ettiğini sosyal medyada paylaştığı duygu dolu paylaşımla duyurdu. Say'ın acı gününde yanında olan dostları ünlü piyaniste baş sağlığı dilerken, Say siyasilerden de baş sağlığı mesajları alırken, paylaşımında yer verdiği "Bizim çok özel baba oğul ilişkimiz vardır" cümlesi, sevenlerini üzdü.

Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

"ÇOK GÜZEL BİR BABA OĞUL İLİŞKİSİ"

 Acı haberi duyuran oğlu Fazıl Say, "Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" dedi.

Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT