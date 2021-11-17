Skandal olayda flaş gelişme! Fazla para isteyip demir sopayla tehdit eden taksi şoförüne şok

16 Kasım Salı günü bindiği taksinin parasını eksik verdiği öne sürülen yabancı uyruklu müşteri ile şoför arasında tartışma yaşandı.

Tartışma alevlenince yabancı uyruklu kişi, minibüse binip, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Parasını isteyen taksi şoförü ise eksik para verdiğini iddia ettiği müşteriye izin vermemek için minibüs şoförü ile konuşup, durmasını istedi.

BİR BAŞKA TAKSİCİ YARDIMA KOŞTU!

Çıkan tartışmayı gören başka bir taksici ise olay yerine gelerek tartışmanın nedenini öğrendi ve meslektaşına yardım etmek için araçtan demir sopa çıkardı.

Minibüsün kapısına gelen taksi şoförü, kaçmaya çalışan yabancı uyrukluyu araçtan indirdi. Kaçmaya çalışan müşteri, taksiciye para verip olay yerinden uzaklaştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN BELGESİ SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt'ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti.