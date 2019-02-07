FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer için seferberlik başlatıldı

FB TV'nin genç sunucusu Dilay Kemer, uzun süredir ekrandan uzak kaldı. Güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı öğrenildi. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Sarı-Lacivertli takım, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı.

DİLAY KEMER INSTAGRAMDAN PAYLAŞTI

Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı. Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.

Saçları olmadığı için peruk, makyaj yasak olduğu için de gözlük takan Kemer takipçilerine "İdare edin" mesajı yolladı.

EMRE GÖNLÜŞEN DE KANSERE YAKALANDI

Dilay'ın ardından ünlü maç spikeri Emre Gönlüşen'den de üzücü bir haber geldi. Gönlüşen, kansere yakalandığını bildirdi ve ekledi: "3 ay önce hasta olduğumu öğrendim. Şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez.".