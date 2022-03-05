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Fecaat ne demek, TDK'ya göre Fecaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fecaat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fecaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fecaat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fecaat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fecaat ne demek, TDK'ya göre Fecaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fecaat ne demek? Fecaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fecaat kelimesi. Peki fecaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fecaat nedir, fecaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FECAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fecaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fecaat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fecaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok acıklı, yürekler acısı durum

FECAAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Balkan Harbi'nin fecaatlerinden sonraki hadiseler de malumunuzdur.

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