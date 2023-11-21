Feci kaza ölüm getirdi! Taksi sürücüsü kar yağan yolda tırın altına girdi!

Kars'ın Kağızman ilçesinde tır ile ticari taksi çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Feci kaza ölüm getirdi! Taksi sürücüsü kar yağan yolda tırın altına girdi!

Kars'ın Kağızman ilçesinde tır ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının sürdüğü Kağızman ilçesine bağlı bağlı Paslı Geçidinde Veysel Taş yönetimindeki 25 ABG 902 plakalı tır ile Mehmet Salman idaresindeki 76 T 0032 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada taksi sürücüsü ile takside bulunan Medet Kızılay (58), Mecit Kızılay ve Makude Kızılay yaralandı.

Feci kaza ölüm getirdi! Taksi sürücüsü kar yağan yolda tırın altına girdi!

Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Medet Kızılay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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