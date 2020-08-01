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Feci kaza: Otomobil takla attı,1 ölü , 4 yaralı !

Konya’nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Yaşanan feci kazada, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Feci kaza: Otomobil takla attı,1 ölü , 4 yaralı !

Alınan bilgiye göre kaza, gece saat 00.15 sıralarında Konya Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Kesimhane mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Adana yönüne gitmekte olan Ercan S. (52) konrtolündeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil takla attı:1 ölü , 4 yaralı !

Yaşanan feci kazada, sürücü Ercan S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe K. (47), K.D. (17), Ö.S. (14) ile Damla Sümbül (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 10 yaşındaki Damla Sümbül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Otomobil takla attı:1 ölü , 4 yaralı !

Feci kaza: Otomobil takla attı,1 ölü , 4 yaralı !

Kübra Kaçmaz
Editör


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