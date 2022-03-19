Feci kazada can pazarı! Mardin Midyat'ta iki ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı! Hayatını kaybedenlerin isimli belli oldu

Alınan bilgilere göre kaza, Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 E 1447 ve 16 BVT 83 plakalı iki hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu yolda çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Zeliha Balamur (32) ile Hadra (56) ve Ata Akgül (66) hayatını kaybetti, Leyla Balamur (38), Tubanur (25), Elif (26) ve Merve Akgül (20) ile İdris (27) ve Ramazan Yeşilmen (22) yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Leyla Balamur, tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur'un kuzen oldukları, Zeliha Balamur'un yarın evleneceği, bugün de Dargeçit ilçesinde yapılacak kına törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

(AA)