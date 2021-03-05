Feci kazada moto kurye hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı

Bursa’nın Kestel ilçesinde Ankara Yolu üzerinde akşam saat 20.45 sıralarında kaza meydana geldi. Bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Çarpışma sonrası otomobil kaldırıma çıkarak saniyeler içinde alev alırken motosiklet sürücüsü 500 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi.

KAZA ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, Görkem Y. 'nin kullandığı 16 SEZ 30 plakalı otomobil ile kurye olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Mutlu idaresindeki 16 RZ 350 plakalı motosiklet Ankara yolu üzerinde İnegöl istikametinde çarpıştı. Görkem Y., Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çarparak alev almaya başlayan otomobilin içinden son anda kendisini dışarı attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri motor sürücüsü Hakan Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı ve sonrası kameralara yansıdı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı duyan motor sürücüsünün yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulurken Görkem Y. nin ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi. Kardeşinin ondan arabasını istediğini ama onun vermediğini kardeşinin de ona kızıp araba kiraladığını söyleyen Mahmut Y., "Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden” diyerek kendini suçladı. Öte yandan otomobil sürücüsü Görkem Y. nin 53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Ekipler tarafından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Kastel Devlet Hastanesine kaldırılırken, . kazaya karışan otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

