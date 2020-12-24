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Feci olay! Koronavirüs hastası oksijen tüpüyle oda arkadaşının canına kıydı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüs hastası adam, 82 yaşındaki oda arkadaşını öldürdü.

Feci olay! Koronavirüs hastası oksijen tüpüyle oda arkadaşının canına kıydı!

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedirginlik yaratmaya devam ederken virüsün çok görüldüğü ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölüm oranın korkunç boyutlara ulaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası tedavi gören bir hasta, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'de yer alan habere göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesi'nde gerçekleşti.

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Koronavirüs hastası oksijen tüpüyle oda arkadaşının canına kıydı!

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaliforniya eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Covid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

Koronavirüs hastası oksijen tüpüyle oda arkadaşının canına kıydı!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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