Feci şekilde can verdi! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

7 yaşındaki Eymen Kayra Taş, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Küçük çocuk, greyderin altında kalınca olay yerinde öldü.

Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.