Feci şekilde can verdi! İş makinesi altında kalan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde, Halil Şenbüyük'ün kullandığı henüz plakası ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen iş makinesi kepçe, Nebiler Mahallesi'nden Abdurrahmanlar Mahallesi'ne giderken ana yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İŞ MAKİNESİNİN 16 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRFİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altına kalan Şenbüyük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE, ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerince çevreden çağırılan iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen gencin anne ve babası fenalık geçirdi. Anneyi sakinleştirmek için sağlık ekipleri müdahale etti.