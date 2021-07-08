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Fecri isminin anlamı nedir, Fecri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Fecri ismi; sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Fecri isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Fecri isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Fecri isminin anlamı nedir, Fecri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fecri isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fecri ismi ne demek, Fecri ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fecri isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fecri İsminin anlamı nedir? TDK Fecri anlamı:

Fecri ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Fecri İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fecri ismi Kuran'da geçmektedir.

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Fecri isminin kökeni:

Fecri ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1200 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Fecri isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Fecri isminin rengi:

Safran

Fecri ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Fecri isminin Harf Analizi Nedir ?

Fecri ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F: Patron, ön planda

E: İletişim, duygusal karışık

C: Canlı, arkadaş canlısı

R: Akıllı, lider, sert

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

Fecri isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fecri ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

C: 3

R: 21

İ: 12

= 49 Fecri İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Fecri isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fecri ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fecri isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5C: 3R: 9İ: 9 = 32

3 2= 5Kader sayısıdır

Fecri isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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