Döviz ve altın fiyatlarının yanı sıra kripto para borsalarında değişime neden olması beklenen ABD Merkez Bankası FED'in merakla beklenen faiz kararının ne olacağı ekonomi gündeminin önemli bir konusu olarak masada yer alıyor. Bu kapsamda toplantıdan çıkacak karar herkesin odağında yer alırken internet arama motorlarında "FED Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur?" sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

FED MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz toplantısı 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda koronavirüsün ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle bir faiz artırımı beklentisi oluştu. Ancak AA'nın haberine göre a Fed'in, faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, varlık alım hızını ise bir miktar daha azaltması öngörülüyor.

FED MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına değişikliğe gitmeyeceği belirtilirken, bu konuda tahminde bulunan Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Marey, "Aralık ayı toplantısında varlık alım hızının 30 milyar dolar azaltılması en mantıklı karar olabilir. Çünkü böyle bir karar Mart 2022'de de faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir. Görünüşe göre Fed, ilkbaharda faiz artışına hazır." ifadelerini kullandı.

Ilımlı bir ekonomik ivme olması durumunda Fed'in mart veya mayısta faiz artırımı yapma isteğini azaltabileceğini belirten Marey, yılın ilk yarısında faizlerde 25 baz puanlık bir artış olabileceğini, ikinci yarıda da 25 baz puanlık bir artış daha yapılabileceğini söyledi.