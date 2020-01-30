Federer maçında dikkat çeken hakem! Marijana Veljovic güzelliğiyle büyüledi

Roger Federer ile Tennys Sandgren maçının hakemi Marijana Veljovic, ekran başındakilerin başını döndürdü. Güzelliği maçı gölgede bıraktı.

Üçüncü sette sakatlanan ve rakibi karşısında oldukça zor anlar yaşayan İsviçreli efsane, tarihi bir geri dönüşe imza atarak epik bir zafer kazandı.

FEDERER İLE GİRDİĞİ DİYALOG GÜNDEM OLDU

Tennys Sandgren karşısında 7 kez maç puanı çeviren Roger Federer, son sete kadar taşıdığı maçta eline geçen ilk maç puanı fırsatında galip geldi.

Rakibini 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3’lük setlerle 3-2 yenen Roger Federer, yarı finale yükselen isim olmayı başardı.

Rod Laver Arena'da oynanan bir Federer maçında belki de ilk kez İsviçreli raketten fazla konuşulan bir isim oldu; hakem Marijana Veljovic.

Güzel hakem, Roder Federer ile yaşadığı bir diyalog esnasında objektiflere takıldı.

Sırp hakemin ekrana yansımasının ardından maçı izleyen birçok tenissever, sosyal medya üzerinden iltifatlar yağdırmaya başladı.

Tek kadınlarda tenisin önemli figürlerinden olan Genie Bouchard bile Marijana Veljovic'in güzelliğine kayıtsız kalamadı.

Genie Bouchard, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Roger - Tennys maçının hakemi çok güzel" ifadelerini kullandı.

Marijana Veljovic'in güzelliği tenisseverleri o kadar etkiledi ki, Google'daki aramalar bile tavan yaştı.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Marijana Veljovic'in Instagram hesabında yalnızca 1.5k takipçisi bulunuyor.