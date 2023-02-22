Federico Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Alvarez 7 Ağustos 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Hernán Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Alvarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Federico Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Federico Alvarez'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Belgrano II

1 Eylül 2013 yılında Belgrano

2 Ağustos 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2018 yılında Belgrano

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2019 yılında Quilmes

12 Ağustos 2020 yılında Asteras Tripoli

Federico Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Alvarez şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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