Federico Gino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gino 26 Şubat 1993 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Gino Acevedo Fagúndez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Federico Gino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Gino'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Gino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fedegino

http://www.instagram.com/fedegino/

Haberin Devamı

Federico Gino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Gino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Gino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensor

31 Ağustos 2015 yılında Carpi

4 Ocak 2016 yılında Defensor

29 Ocak 2016 yılında Cruzeiro

21 Şubat 2017 yılında Santa Cruz

30 Haziran 2017 yılında Cruzeiro

10 Ağustos 2017 yılında All Boys

12 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında San Luis

19 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

1 Haziran 2022 yılında Platense

1 Ocak 2023 yılında PAS Giannina

Federico Gino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gino şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Federico Gino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Continental, Boca Juniors de Melo, Artigas de Melo, Defensor Sporting (-2013)

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.