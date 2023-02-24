Fedor Predragovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Predragovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedor Predragovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fedor Predragovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fedor Predragovic 8 Nisan 1995 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Fedor Predragović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fedor Predragovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fedor Predragovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fedor Predragovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Fedor Predragovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fedor Predragovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fedor Predragovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fedor Predragovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

30 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2017 yılında NK Radomlje

21 Temmuz 2017 yılında NK Celje

16 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

14 Şubat 2020 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

Fedor Predragovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fedor Predragovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fedor Predragovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Borac Banja Luka

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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