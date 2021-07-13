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Fehiman isminin anlamı nedir, Fehiman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Fehiman isminin anlamı; bulunamamaktadır. Bu içeriğimizde Fehiman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Fehiman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Fehiman isminin anlamı nedir, Fehiman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fehiman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fehiman ismi ne demek, Fehiman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fehiman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fehiman İsminin anlamı nedir? TDK Fehiman anlamı:

Bilinmiyor. TDK'da bulunamamaktadır.

Fehiman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

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Fehiman isminin kökeni:

Fehiman isminin kökeni bilinmiyor. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Fehiman isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Fehiman isminin rengi:

Altınımsı

Fehiman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Fehiman isminin Harf Analizi Nedir ?

Fehiman ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Fehiman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fehiman ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

H : 10

İ : 12

M : 16

A : 1

N : 17

= 69 Fehiman İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

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Fehiman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fehiman ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fehiman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   E: 5   H: 8   İ: 9   M: 4    A: 1   N: 5 = 38

3 8 = 11 Kader sayısıdır

Fehiman isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

 

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