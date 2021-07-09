Fehime isminin anlamı nedir, Fehime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fehime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fehime ismi ne demek, Fehime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fehime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fehime İsminin anlamı nedir? TDK Fehime anlamı:

Fehime isminin anlamına TDK sözlüğünde rastlanılmamaktadır.

Fehime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Fehime ismi geçmemektedir.

Fehime isminin kökeni:

Fehime ismi VERİGİRİŞİ kökenli bir isimdir. Türkiye'de Fehime ismini kullanan 16.288 kişi bulunmaktadır.

Fehime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Fehime isminin rengi:

Karolina Mavisi

Fehime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Fehime isminin Harf Analizi Nedir ?

Fehime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Fehime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fehime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

H: 10

İ: 12

M: 16

E: 6

= 57– Fehime İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Fehime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fehime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fehime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5H: 8İ: 9M: 4E: 5 = 37

3 + 7 = 10 Kader sayısıdır

Fehime isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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