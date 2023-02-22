Feizi Hasanoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feizi Hasanoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Feizi Hasanoglou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Feizi Hasanoglou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.