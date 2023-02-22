Feizi Hasanoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feizi Hasanoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feizi Hasanoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Feizi Hasanoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Feizi Hasanoglou 29 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φεϊζή Χασάνογλου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Feizi Hasanoglou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feizi Hasanoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Feizi Hasanoglou'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Feizi Hasanoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Feizi Hasanoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Orfeas Xanthis
19 Ağustos 2021 yılında Makedonikos
Feizi Hasanoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Feizi Hasanoglou şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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